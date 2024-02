Conclusions du dialogue national: La date du 2 Juin retenue, Karim Wade partant !

Après deux jours de dialogue national entre le chef de l'Etat Macky Sall et les forces vives de la nation, des conclusions sont issues de ces rencontres. Il s'agit de la date du 2 juin, proposée pour la tenue de la prochaine élection présidentielle, la confirmation de la participation des 19 candidats retenus par le conseil Constitutionnel, de la "réintégration" de la candidature de Karim Wade, candidat recalé du fait de sa double nationalité. Toutes ces conclusions seront discutées en Conseils des Ministres, ce mercredi 28 février 2024.



1/ Deux commissions ont été mises en place dirigées par deux présidents.



Il s’agit de Sidiki Kaba, ministre de l’Intérieur et Ismaïla Madior Fall ministre des affaires étrangères assurant l’intérim de Me Aissata Tall Sall ministre de la Justice en mission à l’étranger.



2/ La date du dimanche 2 juin 2024 serait une des possibilités retenues.

Les 19 candidats déclarés par le Conseil Constitutionnel seraient également confirmés.



3/ Par ailleurs, la candidature de Karim WADE aussi est annoncée.



4/ Autre information, les conclusions du dialogue pourraient être soumises à l’appréciation du Conseil Constitutionnel.



5/ Monsieur le Président de la République, Macky Sall pourrait revenir très prochainement sur les conclusions du dialogue national qui a ouvert ses portes hier au CCIAD.



La fin des travaux est prévue pour aujourd’hui.



A retenir d’autres annonces fortes demain mercredi à l’occasion du conseil des ministres.



La loi d'Amnesty sera introduite pour son adoption à l'assemblée nationale dès ce jeudi 29 février.