Conclusions des Assises des Médias : Cheikh Oumar Sy exhorte l'État à soutenir une presse viable et forte

Cheikh Oumar Sy, président de l'Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Économique en Afrique (OSIDEA) et membre de la société civile, a participé ce matin à l'atelier de restitution des conclusions des Assises des Médias. Devant les acteurs du secteur, il a rappelé l'importance cruciale de la presse, aujourd'hui « un pilier essentiel de la démocratie ».



Selon Sy, dans le contexte actuel d'exploitation des ressources pétrolières et gazières au Sénégal et face aux nombreux défis informationnels, « il est important de disposer d’analystes, d’informations concrètes et de bons relais ». Cependant, il déplore que ceux qui sont censés véhiculer ces informations ne soient pas dans les conditions optimales pour le faire, car « ils mènent un combat en interne et ce n’est pas bon pour le secteur ».



Cheikh Oumar Sy a poursuivi en appelant le régime actuel à revoir sa position vis-à-vis du secteur de la presse. « Aujourd’hui, il y a une réelle tension entre les acteurs des médias et le régime. Et c’est l’État qui doit jouer le rôle de régulation et œuvrer à l’émergence d’une presse forte », a-t-il affirmé.