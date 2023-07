Concert le 05 Août : clash ou confidence entre les deux artistes Baye Mass et VJ ?

Ils sont actuellement en train de faire le buzz, sur les réseaux sociaux. Durant cette année 2023, les deux jeunes artistes Baye Mass et VJ ont bien marqué de leur empreinte l’histoire de la musique sénégalaise. Assez apprécié par la nouvelle génération, chacun d’eux a assuré en un temps record des défis que beaucoup d'anciens dans ce milieu n’ont pas relevé. Même si les styles musicaux des deux artistes sont différents, chacun d’eux est aimé.



Lors du lancement de son album à la maison de la presse, les tweets des internautes avaient laissé croire que Baye Mass lançait des piques à l'endroit de la personne de Mohamed VJ.



Alors que ce dernier avait juste annoncé la tenue d’un concert. À Baye Mass de profiter du lancement pour choisir et rendre publique la date du 05 Août pour tenir un grand concert au CICES. « Le 05 c’est pour moi, qui doit tenir un concert à cette date doit m'en demander la faveur », assure Baye Mass devant la presse, sur un ton taquin.



Hier, VJ de réagir sur son compte instagram, en annonçant la tenue de son concert à l'esplanade du musée des civilisations noires. Sous son post, VJ tweet :

« Les tickets sont dehors, vous pensez que je vais dormir ? Prenez vite vos billets, on ne va pas en rajouter wallh », avant d'annoncer la sortie d'un nouveau son dans quelques jours.



Sur la page Instagram d’un des fans des deux artistes, Khadiim00 poste quelques séquences de vidéo des deux artistes avant d'ecrire : « Mane Baye Mass da ma beugue mou dioylo ma, yeena gui setaan lo xamné narr naa tall deuk bi aaa bakh na ndax kii (VJ) moi boom « music xalé », y lit-on.