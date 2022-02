Composition du bureau municipal de la ville de Pikine : 14 adjoints élus, BBY confortée par Guem Sa Bop, Daour N. Ndiaye ancien maire de la ville en recyclage politique.

"L'heure est maintenant au travail!", a lancé le maire Abdoulaye Timbo qui a obtenu un deuxième mandat municipal après les élections locales du 23 janvier dernier. La coalition Benno Bokk Yakaar est finalement sortie victorieuse au niveau du département de Pikine, malgré le recours déposé par le Dr Cheikh Dieng qui briguait également les suffrages des Pikinois. Ce lundi, le bureau municipal a été installé sous la supervision complète du préfet de Pikine, Moustapha Ndiaye, assisté par des membres de la direction générale des élections. Au total, 14 adjoints au maire ont été élus.



Awa Niang, députée à l'Assemblée nationale a été élue avec 55 voix contre 45 pour son adversaire Marie Sow Ndiaye. Elle sera suivie de l'ancien maire de la ville de Pikine (sous le régime du président Abdoulaye Wade, Daour Niang Ndiaye). Ancien Maire de la ville de Pikine, ancien membre du bureau de l’Assemblée nationale et membre du comité directeur du Pds, Daour Niang Ndiaye avait rejoint le mouvement Guem Sa Bopp de Bougane Guèye Dany en juillet dernier. Il avait été investi comme tête de liste du mouvement dans le département de Pikine. Mais visiblement, l'ancien maire de la ville de Pikine refuse sa mort politique. Huit conseillers du mouvement Guem Sa Bop sont venus renforcer la majorité présidentielle. Daour Niang Ndiaye, l'ancien ministre est bien à la tête de ces nouveaux souteneurs de la coalition BBY. Ce qui a permis au niveau du bureau municipal d'avoir quatre conseillers pour la coalition Guem Sa Bopp et les 10 autres, reviennent à la coalition BBY. Ainsi, la coalition Yewwi Askan Wi, Wallu Senegal et la République des Valeurs, ont été 'fragilisés' au niveau du bureau municipal. Est-il pertinent dès lors de considérer Guem Sa Bop et BBY comme entités politiques différentes?, donnons notre langue au chat.



Disons simplement que le maire réélu, au terme de l'installation du nouveau bureau, a appelé ses adversaires de travailler ensemble pour l'intérêt de la ville de Pikine. D'ailleurs, il a nommément cité le Dr Cheikh Dieng en l'appelant à travailler dans une même logique pour l'intérêt de la ville.



Les autres membres du bueau municipal : Khady Ndiaye, femme politique à Mbao et de la coalition Benno Bokk Yakaar est la 3e adjointe suivant la logique de la parité, suivie de Abdou Ndoye du parti socialiste qui était aussi dans le buearu municipal de l'ancien maire Pape Sagna Mbaye, Ndèye Fatou Sougou de Benno Bokk Yakaar, Alioune Badara Diouck, 6e adjoint et homme politique de Djiddah Thiaroye Kao, Marème Faye de Pikine Ouest appartenant à la coalition Gueum Sa Boop, Amadou Diarra, maire Pikine Nord, 8e adjoint, Nafi Fall de la coalition BBY 9e adjointe, Samba D. Bathily de BBY, 10e adjoint, Khady Diop Mané 11e adjointe, Mbaye Sène Maire de Thiaroye Gare 12e adjoint, Maty Guèye de la coalition Gueum Sa Bopp et Maguette Thiandoum respectivement 13e et 14e adjoints.