Composition de la tanière, état d'esprit et concurrence, Aliou Cissé précise : « Ce groupe a changé… On n’a peur de personne ! »

Le Sénégal dispose de l’une des meilleures sélections de football d’Afrique et du monde selon Aliou Cissé qui a profité de la publication de sa liste de joueurs (5e et 6e journées des éliminatoires Mondial 2022) pour le rappeler.



Malgré la forte concurrence, les egos à gérer et la pression permanente, Cissé rassure « ce groupe a changé par rapport à ce qu'on avait avant... »



A l’en croire, la solidarité, l'abnégation et donc l’esprit d’équipe sont les moteurs de ses Lions.