Compétitions interclubs africains : Teungueth Fc et le Diambars accompagnées à hauteur de 30 000 000 FCFA par la fédération.

Après le tirage au sort des compétitions interclubs africaines à savoir la ligue des champions et la coupe de la confédération, les équipes sénégalaises, Teungueth Fc et son dauphin Diambars ont hérité respectivement l’ASEC Mimosas de la Côte-d’Ivoire et de Wakriya FC de la Guinée. Des clubs qui ne n’arrêtent pas de montrer leurs envies de conquérir le football continental.



Pour accompagner ces équipes lors de ces compétitions de haute facture, la fédération sénégalaise de football octroie un montant global de trente-millions de francs CFA (30 000 000) aux deux représentants du Sénégal.



Pour cette Édition 2021/2022, les équipes Teungueth Fc et Diambars ont reçu chacune une enveloppe de 15 000 000 de FCFA pour ainsi se préparer et relancer leur saison.