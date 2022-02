Compétitions Européennes : les clubs et les équipes nationales russes suspendus de toutes les compétitions par la FIFA et l'UEFA

Tous les clubs et équipes nationales russes sont suspendus de toute participation aux compétitions de la FIFA et de l'UEFA jusqu'à nouvel ordre.



Suite aux décisions initiales adoptées par le Conseil de la FIFA et le Comité exécutif de l'UEFA, qui prévoyaient l'adoption de mesures supplémentaires, la FIFA et l'UEFA ont décidé aujourd'hui ensemble que toutes les équipes russes, qu'il s'agisse d'équipes nationales représentatives ou d'équipes de club, seront suspendues de toute participation aux compétitions de la FIFA et de l'UEFA jusqu'à nouvel ordre.



Ces décisions ont été adoptées aujourd'hui par le Bureau du Conseil de la FIFA et le Comité Exécutif de l'UEFA, respectivement les plus hautes instances de décision des deux institutions sur ces questions urgentes.