Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 22 Mars 2023

A l’entame de sa communication, le Président de la République a adressé ses meilleurs vœux

à la Oumah Islamique

à l’occasion de l’avènement du mois béni de Ramadan.

Le Chef de l’Etat a réitéré ses prières en cet

te période de dévotion et de solidarité, pour un Sénégal de paix et de prospérité.

Abordant la célébration de la journée mondiale de l’Eau et l’accélération de l’exécution des projets

hydrauliques, le Président de la République

s’est

réjoui des avancées significatives notées dans

l’amélioration de l’accès équitable à l’eau des populations

.

Un an après la tenue du 9

e

Forum Mondial de l’Eau au Sénégal, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre d’assurer un suivi régulier de l’exécution des projets

hydrauliques en milieux urbain

et rural en veillant notamment à la planification optimale du renouvellement et de l’extension des infrastructures (usines, forages, châteaux d’eau et réseaux) et à l’encadrement de la gestion des

forages et autres ouvrages hydrauliques, sous la supervision de la Société nationale des Eaux du

Sénégal (SONES) et de l’Office des Forages ruraux (OFOR)

.

En outre, le Président de la République a souligné la nécessité de définir un schéma hydraulique national prospectif, à partir des ressources en eau disponibles et des besoins signalés, en tenant

compte de l’évolution démographique et de l’accélération notable de l’urban

isation du territoire national.

Ainsi, le Président de la République a invité le Premier Ministre à faire mener les études techniques

et financières adéquates afin d’anticiper, en termes de réalisations d’ouvrages à l’horizon 2035, la prise en charge de la demande en eau potable tout en rappelant l’impératif d’assurer une réglementation renforcée des conditions d’imp

lantation et de gestion des forages.

Par ailleurs

, le Chef de l’Etat a demandé au Ministre

en charge

de l’Eau d’engager

des concertations et une réflexion consensuelle sur :

​

le repositionnement stratégique de la SONES et la mutualisation de ses interventions avec celles de l’OF OR ;

la régulation du secteur de l’Eau et l’évaluation régulière des modèles économiques appliqués en zone rurale et dans le périmètre affermé ;



la finalisation du nouveau projet de Code de l’Eau, qui doit allier la préservation de la durabilité de la ressource et l’accès équitable des populations à des coûts maitrisés .