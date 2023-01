Communique du conseil des ministres du Mercredi 11 Janvier 2023

A l’entame de sa communication, le Président de la République s’est incliné devant la mémoire des 41 personnes décédées à ce jour, suite à l’accident tragique de la route, survenu dans la nuit du samedi 07 au dimanche 08 janvier 2023, à Sikilo dans le département de Kaffrine.



Rappelant le deuil national de trois (3) jours décrété à compter du 09 janvier, le Chef de l’Etat a présenté les condoléances les plus attristées de la Nation aux familles des victimes et a souhaité prompt rétablissement aux 99 blessés recensés et pris en charge notamment au niveau de l’Hôpital Régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine.

Le Président de la République a salué l’ élan national de solidarité exemplaire et remercie les pays et personnalités étrangères qui ont compati à notre douleur, ainsi que la mobilisation des membres du Gouvernement impliqués, de l’administration territoriale, du Maire de Kaffrine, des services de santé et de secours, du Procureur de la République et de l’ensemble des bonnes volontés qui ont apporté leurs concours aux victimes, aux blessés et à leurs familles.

A cet effet, le Chef de l’Etat a reposé la problématique du comportement global de la société face à la recrudescence des accidents de la route.



Ainsi, le Président de la République a demandé au Premier Ministre et aux ministres impliqués (Forces armées, Intérieur, Finances et Budget, Transports terrestres) de mettre en œuvre sans délais, avec l’implication de toutes les parties prenantes, les mesu res arrêtées lors du Conseil interministériel sur la sécurité routière . L’application des décisions retenues, fera l’objet , en Conseil des ministres , d’un suivi et d’une évaluation hebdomadaire.

Le Chef de l’Etat a, enfin, demandé au Premier Ministre d’o rganiser, dans les meilleurs délais, une réunion spéciale sur le renouvellement prioritaire des parcs automobiles de transport, en relation avec les organisations de transporteurs et de chauffeurs.



Abordant le rôle du Haut Conseil des Collectivités territoriales et de la valorisation des territoires, le Président de la République a salué l’installation des membres de la seconde mandature du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT), le samedi 07 janvier 2023.



Le Chef de l’Etat a saisi l’occasion pour féliciter, encore une fois, les hauts conseillers et la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Madame Aminata Mbengue NDIAYE, pour la qualité du travail accompli ces dernières années.



Le Président de la République a rappelé que le Haut Conseil des Collectivités Territoriales est la 4 ème institution constitutionnelle de la République avec comme prérogative de donner son avis sur les politiques de décentralisation, de développement territorial et d’aménagement du territoire.



Le Chef de l’Etat a engagé le Gouvernement à examiner avec atten tion les 26 avis et 548 recommandations issus des rapports du HCCT et de diligenter la finalisation du cadre réglementaire portant régime financier des collectivités territoriales et d’assurer un financement optimal du développement territorial par la consolidation des projets publics réalisés dans les communes et départements.