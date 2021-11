Communiqué de presse - Kidz Palace, franchisé Jouets SAJOU, pour le grand bonheur des familles sénégalaises !

(Dakar, le 28/10/2021) - Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de développement, le Kidz Palace, l’un des plus grands centres commerciaux de Dakar, qui au fur des années à réussi à s’imposer comme référence dans le service à l’enfance, a signé un contrat cadre de partenariat avec la franchise européenne Jouets SAJOU dont le concept de « magasins de proximité » rime parfaitement avec le nouveau modèle économique du Kidz Palace.

Soucieux de fournir des produits de qualité à des prix accessibles, le Kidz Palace a inauguré son premier magasin « jouets SAJOU » Dakar ce samedi 23 octobre 2021 sur une superficie de 300m2 dédiés aux jeux et jouets pour enfants et adultes.

La modernisation de l’espace n’est qu’une partie de ce changement. La clientèle professionnelle mais surtout particulière va bénéficier d’un cadre d’achat plus confortable, chaleureux et convivial avec une offre de produits plus large et une excellente qualité de service.

« Jouets SAJOU » Dakar, c’est plus de 3000 références de jeux et jouets de grandes marques pour répondre aux besoins des tranches d’âge de 0 à 99 ans.

Au-delà d’être franchisé, le Kidz Palace vise à apporter sa contribution au développement social et économique du Sénégal à travers l’emploi des jeunes, l’appui social et la croissance inclusive.

Aujourd’hui, le Kidz palace ambitionne d’ouvrir 10 magasins « Jouets SAJOU » sur le territoire sénégalais dans le secteur du jouet et du loisir familial et à termes, créer 100 à 300 emplois.







Pour plus d’informations :

Mail : sav@kidzpalaces.com

Téléphone : + 221 76 223 34 37

Site web : www.kidzpalaces.com