Communiqué conjoint RTS-NWT-FIFA : "la RTS a acquis les droits media exclusifs" (Nimonda Kolani, DG/NWT)

Un communiqué lu à Dakaractu, confirme que c'est bien la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) qui a acquis les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du monde FIFA Qatar 2022 TM qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022.

À l’annonce de cet accord, informe la même note, le Directeur Général de New World TV, Nimonda Kolani, s'est réjoui de cet accord au Sénégal, "qui démontre la volonté de New World TV de démocratiser la diffusion des grandes compétitions de sport en Afrique Sub-Saharienne, comme nous le faisons dans les 41 pays pour lesquels New World TV a acquis les droits de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. »

Racine Talla, Directeur général de la RTS, estime que cet événement majeur sera un grand moment de communion entre le peuple sénégalais et son équipe nationale de football, championne d’Afrique et première équipe d’Afrique au classement de la FIFA en 2022. Par ailleurs, dira-t-il, "cette compétition sportive est une belle opportunité de communication pour l’ensemble des partenaires commerciaux de la RTS. » Les matches seront donc diffusés par la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise sur tous ses supports (Télévision, Radio, plateformes digitales géo-bloquées sur le territoire du Sénégal…), en français et en wolof.

Pour rappel, les droits acquis par la RTS incluent les cérémonies d’ouverture et de clôture, la diffusion des temps forts (Highlights) et les rediffusions des matches (replay). Des centres de visionnage public seront organisés en relation avec New World TV sur l’ensemble du territoire sénégalais.