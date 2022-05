Commune de Ndindy : L'Ofnac vilipende Ndèye Ngoné Ndiaye pour détournement de deniers publics sur des recettes provenant de l’établissement d'actes d’état civil.

Dans son rapport d’activité 2021, l’Ofnac a fouillé la gestion du maire socialiste Cheikh Seck, après une plainte reçue en date du 02 décembre 2020, de la part de monsieur Matar Sylla, responsable du parti politique Alliance pour la République (APR) à Ndindy, à l’encontre du sieur Cheikh Seck, maire de la commune de Ndindy pour des faits supposés de détournement de deniers publics, de corruption et de surfacturation.



« Au cours de son audition au siège de l’OFNAC, le 26 janvier 2021, le plaignant est revenu en détails sur les griefs portés contre le maire Cheikh SECK. Il s’agit, notamment : de dépenses d’un montant de cinquante (50) millions FCFA effectuées au titre du budget consolidé d’investissement de 2019 qui auraient été largement surestimées. Ces dépenses sont décomposées ainsi qu’il suit : la construction d’une case de santé au village de Paye-paye pour un montant de 13 850 000 FCFA, l’acquisition d’équipements sanitaires pour un montant de 9 999 025 FCFA, la construction d’un logement pour le personnel du poste de santé pour un montant de 14 000 000 FCFA, le coût de construction de souks et d’échoppes évalués à 22 090 213 FCFA et retracé dans le compte administratif de 2019, de détournement d’objectif sur 16 projets financés à NDINDY par un partenaire italien du nom de Marco GARIAZZO », rapporte le rapport d’activité de l’Office nationale de lutte contre la corruption.



L’enquête



Après l’audition du plaignant et conformément au plan d’enquête élaboré, l’équipe d’enquêteurs a effectué un transport dans la commune de Ndindy, du 25 au 31 juillet 2021, en vue de poursuivre les investigations sur les faits dénoncés.



Sur place, 07 auditions ont été faites. L’équipe a également consulté les documents de la Commune, notamment les comptes administratifs, les procès-verbaux du Conseil municipal, les dossiers de marchés, les contrats de travail ainsi que les autres actes administratifs posés par le maire. Elle a aussi demandé et obtenu du percepteur de Diourbel, les comptes de gestion ainsi que les situations d’exécution budgétaires des années 2018 à 2020.



Les enquêteurs se sont aussi intéressés à la gestion des recettes provenant de l’établissement des actes d’état civil en procédant à l’audition de madame Ndèye Ngoné NDIAYE. Cette dernière a reconnu avoir utilisé une partie des recettes quotidiennes à des fins personnelles. Un transport a été effectué au sein de la commune lors de la mission de terrain pour constater les réalisations du maire.



Après tout ce processus effectué par les enquêteurs, le rapport révèle que « les délits de corruption et de surfacturation allégués par le dénonciateur, n’ont pas été prouvés par les différentes diligences effectuées lors des investigations. Cependant, au terme des investigations, les faits de détournement de deniers publics pourraient être retenus contre madame Ndèye Ngoné NDIAYE », renseigne le rapport 2021 de l’Ofnac…