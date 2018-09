Communauté éducative : De profondes réflexions pour sortir l’école de Kabatoki de l’ornière

Pour un éventuel retour à l’école de base, les ressortissants de Kabatoki établis dans la diaspora se sont mobilisés pour sortir leur école primaire et leur CEM de l’ornière. Des actions qui contribuent à mener de larges et profondes réflexions autour des problématiques qui interpellent la communauté éducative, en faisant en sorte de mobiliser des ressources financières pour réfectionner les salles de classes et améliorer par la même occasion les performances des élèves.

Cette action vise aussi à matérialiser le concept « Oubi tey, jang tey » et le « Retour au royaume de l’école » qui sont des initiatives qui ne peuvent prospérer que si toute la communauté s’engage. Ainsi les parents d’élèves, les enseignants et la population de Kabatoki se sont engagés pour relever le défi. »

Selon Mariama Ba, enseignante à l’école 2 de Kabatoki, il ne s’agit pas d’avoir 100 % des conditions pour démarrer les cours, mais que toutes les parties prenantes prennent les dispositions idoines pour que ce soit effectif...