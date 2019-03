Commissaire Tabara Ndiaye : " Au Sénégal, il y a 27 commissaires de police femmes '

Chef du bureau des relations publiques de la police, le commissaire Tabara Ndiaye se réjouit beaucoup de la présence féminine dans les rangs de la police, même si elle considère que cette pénétration souffre encore de quelques blocages. Pour l'invitée du Grand Jury de ce dimanche, l'on gagnerait à aller dans le sens d'ouvrir plus amplement le service de la police. Toutefois, affirme-t-elle, 27 femmes occupent déjà les fonctions de commissaire de police au Sénégal. '' Ce qui n'est pas mal '' selon elle. À côtés de ces dernières, il y a environ 6 officiers et environ cinq centaines de policières.



Elle-même ancienne commissaire de police dans la banlieue de Dakar, Tabara Ndiaye estime avoir réussi sa mission dans une zone a priori jugée dangereuse et réputée criminogène et confie qu'elles sont très nombreuses ces femmes qui ont la capacité de gérer certains postes de responsabilité. Une ambition à laquelle il ne faudrait trouver aucune limite et qui peut aller jusqu'à voir un jour une femme faire office de ministre de l'intérieur ou de chef de l'armée.