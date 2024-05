Commandement gendarmerie : Le général Martin Faye dévoile son plan d'action

Après avoir reçu le fanion du commandement de la gendarmerie nationale des mains du ministre des Forces armées, le nouveau haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, dégage les quatre piliers de son commandement. "Mon plan d'action sera articulé autour du renforcement des quatre fonctions suivantes : commandement, coordination et conduite; veille, alerte, prévention; surveillance, investigation et enfin protection et intervention", cite le général Martin Faye.