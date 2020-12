Comité national de soutien : Ces anciens ministres et hautes personnalités qui portent le candidat Augustin Senghor.

En vue de soutenir la candidature de Me Augustin Senghor, le président de la fédération sénégalaise de football, candidat à la présidence de la confédération africaine de football (Caf), un comité national de soutien a été mis en place ce lundi. Une cérémonie dirigée par le ministre des sports, Matar Ba, sous la présence d’anciens ministres des sports tels que Mbagnick Ndiaye, Mamadou Lamine Keïta, Abdoulaye Makhtar Diop et Malick Gakou. Ce dernier a été d’ailleurs à l’initiative du comité national de soutien.



Prenant la parole au nom de l’ensemble de ces personnalités réunies, le ministre des sports de revenir sur l’importance de la rencontre. " Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter et nous mobiliser autour de la candidature de Me Augustin Senghor. Et, un comité national de soutien à la candidature de Me Senghor est né. Une belle initiative du ministre Malick Gakou... Aujourd'hui vous avez vu que tous les anciens ministres des sports se sont retrouvés avec des icônes de la culture comme le ministre Youssou Ndour. Nous avons aussi dans le monde des affaires une icône, Pierre Goudiaby Atepa... " À ceux-là s’ajouteront le double ballon d’or Africain, El Hadji Diouf, l’ancien international Khalilou Fadiga, le médaillé olympique Amadou Dia Ba…



Selon Matar Ba : « Le président Augustin Senghor est le candidat, mais sa candidature est sénégalaise. Nous avons pensé qu'il fallait mobiliser toutes ces énergies, faire participer toutes ces personnalités pour pouvoir gagner ces élections. » Un appel entendu par le mouvement sportif sénégalais, notamment ses forces vives.



" Le comité a tenu à soutenir Me Augustin Senghor pour l'excellent travail qu'il abat ici au Sénégal, pour faire de notre fédération une grande fédération. Mais au-delà de ça, sa posture au niveau africain a suscité l'adhésion de ses pairs. » Devant, l’ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, Serigne Mbacké Ndiaye et le conseiller en sport du chef de l’État Ndongo Ndiaye, Matar Ba relèvera que le candidat Sénégalais a toutes ses chances...