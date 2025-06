Combat Zarco/Sa Thiès : 17 interpellations et saisie de drogue à Grand Yoff

En marge du très attendu combat de lutte entre Zarco et Sa Thiès, le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a mené une vaste opération de sécurisation qui a abouti à l’interpellation de dix-sept (17) individus pour divers délits, ainsi qu’à la saisie de 250 grammes de chanvre indien et de cinq motos non conformes.





Un dispositif d’anticipation renforcé



La forte mobilisation autour de ce choc de l’arène, marqué par la participation de lutteurs issus du quartier de Grand Yoff, a poussé les autorités à déployer un dispositif spécial de sécurisation et d’intervention, anticipant d’éventuels troubles à l’ordre public.



À l’issue de cette opération, les forces de l’ordre ont procédé aux interpellations suivantes :

• 1 individu pour trafic intérieur de drogue,

• 2 individus pour tentative de vol,

• 4 individus pour rixe sur la voie publique,

• 4 individus pour nécessité d’enquête,

• 2 individus pour détention de produits cellulosiques (souvent associés à la fabrication de faux documents ou à la consommation de drogues),

• 4 individus pour vérification d’identité (VI).





Drogue et véhicules saisis



En plus des interpellations, la police a mis la main sur :

• 250 grammes de chanvre indien,

• 5 motos en surnombre, non immatriculées ou dépourvues de documents de circulation, souvent utilisées pour des actes de délinquance urbaine ou de fuite rapide.