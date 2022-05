Colère de Macky Sall contre Aminata Touré et Cie : « en un mot et en milles cette information est fausse… » Mimi Touré

Le Chef de l’Etat Macky Sall aurait laissé éclater une colère noire contre Aminata Touré, tête de liste nationale de la coalition Benno et ses camarades. C’est le titre qui a barré la Une d’un quotidien ce matin. En conférence de presse au siège de l’APR cet après-midi, Aminata Touré a démenti cette information. Selon elle, le Président Sall est un homme qui respecte ses collaborateurs.

« Pour ceux qui connaissent le Président de la République, ils doivent savoir que cela ne lui ressemble pas du tout alors ce qui a été écrit. Je peux vous dire de manière formelle et claire que cela ne s’est jamais passé. Le Président Macky Sall respecte ses collaborateurs, il est connu pour sa grande cordialité et bien au contraire hier, le communiqué est sorti et il a remercié et félicité le mandataire. C’est tout le contraire de tout ce qui a été écrit » dira-t-elle.

L’ancien Premier ministre de mettre cette information sur le dos de la manipulation.

« Ne vous laissez pas manipuler dans la fausse information que certains essaient de mettre dans l’actualité pour diviser. Il a encouragé toute la coalition à rester forte et unie parce que il ne fait aucun doute pour lui que la coalition sera victorieuse. En un mot et en milles cette information est fausse » conclura Aminata Touré.