Cojer-Sicap Liberté : Maodo Malick Ndiaye prend les rênes et s’engage à relever les défis futurs.

La Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) des Sicap Liberté a un nouveau coordinateur du nom de Maodo Malick Ndiaye qui a pris les rênes, ce 26 octobre. Il remplace à la tête de la structure politique Cheikh Ahmadou Ndiaye qui dirigeait l’entité au niveau des Sicap Liberté depuis la naissance de la Cojer.



Le nouveau coordinateur s’engage à mener à bien la cellule pour participer activement à la vie politique et contribuer à l’émergence du pays. Il invite, cependant, la jeunesse républicaine à conforter la discipline de parti et à rester mobilisée pour les batailles et victoires à venir.