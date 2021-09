Coalition Yaw : Cheikh Ahmed Tidiane Youm du PUR explique ce qui n'a pas plu à Bougane Guèye Dany.

Depuis la mise en place de la coalition Yewwi Askan Wi, aucun représentant de la conférence des leaders ne s'est prononcé. Cheikh Ahmed Tidiane Youm, responsable de la stratégie et vie politique du PUR, membre de la conférence, a répondu à Bougane Guèye Dany qui avait brandi comme cause le manque de transparence dans les discussions pour le choix des couleurs, du logo et du nom.



"Les partis initiateurs ont fait le choix de commencer à poser les socles de la coalition, discuter sur la charte qui nous lie, le nom, le logo et les couleurs. Ceci pour gagner du temps parce qu'on a pas assez de temps", fait-il savoir dans un entretien accordé à Dakaractu...