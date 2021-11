Club des Almadies : Des avocats du Barreau initiés au golf.

En partenariat avec le Barreau, le Club de Golf des Almadies a initié une vingtaine d'avocats aux premiers contacts avec la petite balle blanche. La séance de découverte qui a duré 2 heures, a été encadrée par des professionnels et les animateurs bénévoles du club. De l'avis des confrères de Me Papa Laïty Ndiaye, Bâtonnier de l’Ordre, la matinée était trop fructueuse pour le corps et l'esprit.

C'est ainsi que peut-on envisager une collaboration plus étroite avec la Fédération sénégalaise de Golf.