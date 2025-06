Clôture de session 2024-2025 / Le ministre Abass Fall aux députés : « Vous êtes la représentation de la vitalité démocratique, cet espace de débat au sein duquel sont auscultées les politiques publiques »

Avec votre autorisation et sans verser dans un fastidieux exercice de vouloir les citer, j’en mentionnerai certaines concernant différents domaines, notamment sociaux, politiques et économiques comme le projet de loi n°01/2025 portant réglementation bancaire, le projet de loi n°02/2025 portant réglementation de la microfinance et tant d’autres », s’est rappelé le ministre qui constitue le 166e député car, ayant assisté à toute la session 2024-2025.



Et, dernièrement, se réjouit le ministre du travail, « la proposition de loi portant révision de loi organique qui est une mise à jour de votre outil de travail pour l’adapter aux exigences d’efficacité, de transparence et de performance que commandent nos orientations clairement identifiées dans l’Agenda de Transformation national. » Des projets et propositions de loi qui visent selon le représentant des institutions, « à doter le gouvernement de leviers de gouvernance efficaces pour bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère ancré sur des valeurs fortes. »



L'Assemblée nationale est la deuxième institution constituant un lieu de manifestation de la vitalité démocratique, un espace de débats au sein duquel sont auscultées les politiques publiques et examinés les crédits destinés à la construction nationale. Elle est aussi, dira le ministre Abass Fall, « ce lieu de représentation, particulièrement exposé, souvent hâtivement jugé et, il faut malheureusement le noter, mais généralement condamné sans rémission ».



En sa qualité de Ministre chargé des Relations avec les Institutions, Abass Fall estime, devant les Sénégalais que « dans cet espace-ci, comme dans de nombreux autres du pays, il existe des femmes et des hommes de devoir, des intellectuels accomplis, des patriotes ardents, bref des hommes et des femmes de vertu qui s’investissent pour le progrès économique et social du pays, pour l’amélioration continue de la qualité de vie de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. »