Clôture de la Campagne Électorale : Le Cnra fait un rappel aux candidats et met en garde les médias

A moins de 48h de la clôture de la campagne électorale, le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel fait un rappel aux candidats sur les dispositions prises pour la dernière diffusion de leur temps d'antenne sur la chaîne nationale (RTS). " Exceptionnellement, l’émission du dernier jour de campagne électorale (celle du vendredi 22 mars 2024) sera diffusée en une seule tranche à partir de 22 heures. Le jour de la clôture de la campagne électorale (le vendredi 22 mars 2024) les candidats ont jusqu'à 20 heures, au plus tard, pour remettre les enregistrements et fiches de montage à la RTS", informe le Cnra dans un communiqué. En outre, l'organe de régulation de l'audiovisuel dirigé par Babacar Diagne rappelle que, " la veille et le jour de l’élection (le samedi 23 et le dimanche 24 mars 2024) aucun élément de propagande ne peut être diffusé dans les médias".