Clôture de l’Expo Dubaï 2020 : Le Dr Malick Diop décroche le prix « Leadership et Impact Mondial » des Burj CEO Awards.

L’exposition universelle de Dubaï a ouvert ses portes depuis octobre 2021 avec la participation de 192 pays aux multiples expositions dans des domaines divers. Pour cette Édition précédée d’un report à cause de la pandémie de Covid-19, il a été question de montrer la nouvelle innovation en terme de technologies, les dernières nouveautés etc...



Au cours de l’Expo qui fermera ses portes le 31 mars 2022 et qui a pour thème « Connecter les esprits, Construire le futur », le Sénégal a montré une participation exemplaire avec une distinction ayant attiré plusieurs partenaires économiques et institutions. À quelques jours de la clôture officielle de cet événement exceptionnel, le Sénégal, représenté par le commissaire général, le Dr Malick Diop, par ailleurs, directeur général de l’Agence sénégalaise des exportations, a visiblement été bien représenté. Le docteur Malick Diop, à l’occasion de la cérémonie de distinction de Les Burj CEO Awards et Business Summit qui en est à sa 5e édition, s’est vu décerné le prix de « Leadership et Impact Mondial », au cours de cette exposition universelle qui tire à sa fin.



À travers ce choix qui est porté sur sa personne, le directeur général de l’Asepex met à contribution la vision du président de la République du Sénégal, Macky Sall qui porte l’aspect économique au cœur de sa politique d’émergence. « Le président a été l’un des acteurs principaux de la participation du Sénégal dans cette exposition universelle. Il a voulu que dans cette exposition, l’impact soit visible par tous les pays participants et même au-delà », reconnaît le Dr Malick Diop tenant également à féliciter tous les départements ministériels qui ont eu à participer à cet évènement d’envergure mondiale.



Cette distinction s’est déroulée en présence du ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, Abdou Karim Fofana, du ministre de l’artisanat qui va par ailleurs assister à la semaine qui est dédiée à son département pour ce dernier tournant de l’Expo, le maire de Sandiara, Serigne Guèye Diop et d’autres acteurs économiques sénégalais.