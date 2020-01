Claude Le Roy prévient les Lions : « Les favoris sont faits pour être battus… »

L’ancien entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal (1989-1992), Claude Le Roy, s’exprimé au micro du media Foot TG concernant le tirage au sort des éliminatoires de la coupe du monde 2022. Le "Sorcier blanc" qui est désormais à la tête des « Éperviers » du Togo, logés dans le groupe H avec le Sénégal, la Namibie et le Congo, a évoqué les chances de son équipe qui se frottera au numéro 1 du continent Africain (Le Sénégal nº1Africain et 20 ème mondial au classement FIFA.)



Le technicien français qui a déjà été à la tête de plusieurs sélections Africaines (Cameroun, Sénégal, Ghana, RDC, Congo…) connaît parfaitement ses futurs adversaires. En poste à la tête des « Eperviers » depuis 2016, il compte jouer pleinement ses chances : « Le Sénégal et le Congo sont des équipes que j’ai déjà dirigées. Je crois bien les connaître. J’ai déjà joué contre la Namibie dans des compétitions internationales… Le Sénégal est le favori, mais il va y avoir de la bagarre derrière. »



Le Roy, qui en a fait des campagnes sur le continent noir, se rappelle de la qualification du Togo en 2004-2005, lors des éliminatoires de la coupe du monde. : « Sur six matches il peut y avoir des surprises. Ça correspond presque au groupe de 2006 (Sénégal, Togo, Congo, Mali et Liberia). L’histoire ne se répète pas toujours, mais parfois elle bégaie. Espérons que ça bégaiera quelque peu pour le Togo (…) « Les favoris sont faits pour être battus… », c onclura l’ancien entraîneur d’Ajaccio et de l’Olympique d’Avignon.