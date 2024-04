Classement Fifa mois de mars : Les Lions de la Téranga toujours dans le top 3 Africain

La Fifa a rendu public le classement du mois de mars des équipes nationales de football. Ainsi, les Lions d’Aliou Cissé occupent toujours la deuxième place derrière le Maroc seule équipe Africaine à accéder au dernier carré d’un mondial. Les Lions d’Aliou Cissé occupent 17ème place mondiale devant les vice- champions d’Afrique, le Nigéria (3ème et 30ème) et l’Egypte de Mohamed Salah (4ème et 37ème).







Les champions d’Afrique en titre, la Côte-d’Ivoire sont à la 5ème place africaine et 38ème mondiale.







Le Top 10 africain au classement FIFA :







Maroc (13ème)



Sénégal (17ème)



Nigeria (30e)



Egypte (37e)



Côte d’Ivoire (38e)



Tunisie (41e)



Algérie (43e)



Mali (44e)



Cameroun (51e)



Afrique du Sud (59e)