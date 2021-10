Classement FIFA : l’équipe nationale de football du Sénégal conserve sa première place avec 9,58 pts de plus.

Comme en septembre passé, le Sénégal qui a intégré le Top 20 mondial reste à la 20e place et domine toujours l’Afrique, avec 9,58 pts de plus.



Selon nos confrères du journal « wiwsport », la FIFA a effectué la mise à jour ce jeudi 21 octobre du classement des équipes nationales de football. À la suite de sa fenêtre internationale où les pays africains disputaient les éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, un remaniement est noté sur le podium africain.



Le Sénégal qui compte deux victoires en autant de sorties au début du mois face à la Namibie, garde sa position de leader en Afrique et occupe toujours la 20e place dans le classement mondial. Qui est toujours dirigé par la Belgique, le Brésil et la France, vainqueur de la ligue des nations, retrouve le podium. En Afrique, avec une victoire et un match nul face à la Mauritanie, la Tunisie conforte sa deuxième place. Tandis que le Maroc surclasse l’Algérie avec une double victoire face à la Guinée.



Les champions d’Afrique qui se sont aussi imposés deux fois durant cette fenêtre face au Niger, se retrouvent désormais à la 4e place africain et 30e mondial. Ces adversaires du quatuor africain occupent ces places au classement mondial. La Guinée est à la 79e place, la Mauritanie 102e, la Namibie 108e et le Niger 121e.