Classement FIFA : Le Sénégal atteint une position historique !

Suite à la Coupe d'Afrique des Nations, le classement FIFA a été mis à jour, et le Sénégal maintient sa position de deuxième meilleure équipe africaine, passant de la 18e à la 17e place mondiale. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire rejoignent le top 5 africain en se classant respectivement troisième et cinquième. En revanche, la Tunisie et l'Algérie connaissent une importante régression, sortant du top 5. Il convient de noter que le Maroc classé premier en Afrique, occupe la 12e place mondiale.



Le classement mondial FIFA/Coca-Cola pour l'année 2024 a été dévoilé ce jeudi par la FIFA. Bien que le top 10 du classement mondial FIFA/Coca-Cola soit resté inchangé, cette édition de février a connu plusieurs bouleversements en raison de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF et de la Coupe d'Asie de l'AFC. Le trio de tête mondial est toujours composé de l'Argentine, de la France et de l'Angleterre. La Belgique, le Brésil, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Croatie complètent le top 10.



En Afrique, malgré leur élimination en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions du Sénégal ont réussi à gagner trois places, passant ainsi de la 20e à la 17e position mondiale dans le classement de la FIFA. Il convient de souligner que c'est la première fois dans l'histoire que l'équipe nationale sénégalaise atteint cette position dans le classement. Jusque-là le meilleur classement des Lions de la Teranga était une 18eme place.



D’autre part, le champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire, a gagné 10 places (39e mondial). Les joueurs d'Emerse Faé récoltent ainsi les fruits de leur victoire à domicile lors d'un parcours épique. Le Nigeria (28e, +14), finaliste malheureux, réalise également une progression spectaculaire, bien que moins remarquable que celle de l'Angola (93e, +24), qui, grâce à sa performance en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, enregistre la plus belle progression en termes de places dans ce classement.



Mouhamadou Moustapha GAYE