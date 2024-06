Classement CPPI 2023 des ports les plus performants : Dakar occupe la 381e place mondiale derrière Conakry, Abidjan et Nouakchott

«The Container Port Performance Index 2023 » de la Banque Mondiale ou encore l’Indice de performance 2023 des ports à conteneurs, a publié son dernier rapport de classement des différents pays. Dans le CPPI 2023, plus de 40 pour cent de tous les ports (162 ports) sont classés à 6 places ou moins d'eux-mêmes dans le double classement, tandis que 50 pour cent des ports sont classés à 8 places. La cohérence entre les deux approches contribue de manière significative à l’obtention d’un indice agrégé bien équilibré, selon le rapport.







Le classement s’est fait par région et par section présentant un aperçu des résultats du rapport CPPI 2023. On peut noter l’Amérique du Nord (États-Unis et Canada), la région d’Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes, d’Asie occidentale, centrale et du Sud (de l'Arabie saoudite au Bangladesh), d’Asie de l'Est (du Myanmar au Japon), d’Océanie (Australie, de la Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique) et d’Afrique sub-saharienne Europe et Afrique du Nord. Pour le cas de l’Afrique Sub Saharienne, on note la présence du Sénégal avec le port de Dakar à la 381e place sur 405 ports dans le monde. Aussi, il faut noter qu’en Afrique subsaharienne, le port de Dakar devance 9 ports. C’est Tanger-méditerranéen qui est le premier en Afrique. Par contre, c’est le port de la Guinée Conakry, Abidjan et la Mauritanie respectivement à la 208e, 342e et 355e places.







Toutefois, le port de Yangshan en Chine se maintient comme l’année précédente, à la première place mondiale. L’Egypte et le Maroc sont les deux seuls pays d’Afrique qui se trouvent dans le top 20 des ports des plus performants de l’année 2023 contrairement à l’Europe, qui n’y sont pas.