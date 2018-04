Clash entre Lamine Coulibaly et son avocat Me Daffe qui se déporte

Le ton est monté d'un cran entre l'avocat Me Abdoul Daffe et son client Lamine Coulibaly alias Abou Jafar. La robe noire qui n'a pas bien aimé que son client l'accuse de non assistance dans le bureau du juge, a tout simplement décidé de rendre le tablier. L'avocat s'est déporté pour utiliser le terme d'usage. Le tribunal en a pris acte et a notifié à l'accusé la décision de son conseil. Comme s'il attendait ce moment pour sortir ses griffes, l'accusé de faire savoir à son désormais ex défendeur qu'il ne le reconnait même pas comme avocat. Il n'en fallait pas plus pour que le président de la chambre lève la séance...