Clash Ngaka Blindé - Akhlou Brick : le promoteur Eric Favre promet un grand show le 02 décembre prochain.

Après les combats MMA qu’il a organisés le 14 octobre dernier à Lyon avec la participation de sportifs sénégalais, le promoteur français, Eric Favre est arrivé ce dimanche, en terre sénégalaise, pour les préparatifs du grand spectacle son et lumières prévu le 02 décembre prochain. L’initiateur a rappelé les réelles motivations qui l’ont amené à se projeter au mois de décembre. Il en a profité pour rebondir sur le concept du clash qui le lie avec les rappeurs Ngaka Blindé et le groupe Akhlou Brick.





« Je suis conseillé par mes équipes du clash entre Ngaka Blindé et Akhlou Brick l’année dernière et nous avons eu l’idée de créer un vrai concept le 2 décembre », a dit le sportif français qui explique oeuvrer pour bannir la violence dans la rue.



« Je suis contre la violence. J’aime pas la violence dans la rue. Je veux vraiment être ici pour la non violence et analyser toute la violence à travers le sport et la jeunesse et aussi la musique, d’essayer de créer un vrai concept et de l’offrir ici au Sénégal et à Dakar plus particulièrement », a-t-il dit à sa sortie de l’aéroport Blaise Diagne de Diass ce dimanche matin. Le producteur français promet toutefois un spectacle de haut niveau et donne rendez-vous aux amateurs le 2 novembre prochain lors d’une conférence de presse pour livrer plus de détails sur l’agenda qui sera dévoilé le 2 décembre prochain.