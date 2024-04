Cité dans une affaire de 25 millions : Le maire de Keur Massar-Sud, Bilal Diatta réagit...

Après les éléments d’information relayés par le journal Libération, le maire de la commune de Keur Massar, Mouhamed Bilal Diatta s’est prononcé brièvement au bout du fil. Au téléphone de Dakaractu, il s’indigne d’avoir été cité dans une affaire qui, selon lui, n’a aucun fondement. « Ce sont des mensonges ! Et à la limite, c’est trop petit » a soutenu Bilal Diatta qui dit être concentré sur les urgences dans une commune où les demandes des populations sont fortes. En effet, il s’est agi, selon le journal Libération, de la part de la Commission sociale de la commune de « fustiger le mode d’exécution des fonds de secours destinés à la communauté chrétienne ».





À l'occasion de la réunion de la commission du 18 mars 2024, une liste de 100 demandeurs a été retenue pour la fête de Pâques de 2024. Malheureusement et contre toute attente, le maire avait décidé de repousser l'exécution jusqu'à la fête de la Korité : une bonne partie des familles chrétiennes dans le besoin ont été délaissées sans aucun secours », révèle la Commission qui dénonce « une discrimination », bannie par le code des collectivités territoriales notamment en son article 81 alinéa 2 qui stipule que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il doit assurer à l'ensemble de la population, sans discrimination, les meilleures conditions de vie.



Par ailleurs, au moment où le régime actuel hausse le ton en parlant de « Jub, Jubal et Jubanti », l’acte du maire Mamadou Bilal Diatta, qui décaisse 25 millions de francs CFA au trésor public pour les distribuer dans un espace public ou pire, par l'intermédiaire d’une opération porte-à porte pour distribuer aux familles de son choix, est à bannir selon le conseil municipal disant ne pas être saisi pour avis.

Toutefois, le maire de la commune de Keur Massar nous indique clairement qu’il ne préfère s’attarder sur ces supputations et compte faire focus sur l’essentiel. D’ailleurs, Bilal Diatta informe qu’il prendra l’initiative, dans les prochaines heures, de revenir sur « ces accusations » pour rétablir la vérité des faits devant toute la presse.