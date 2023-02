Cité Keur Gorgui : Ousmane Sonko et ses gardes du corps bloqués par les forces de l’ordre

C’est toujours la chaude face à face entre les éléments de sécurité et Ousmane Sonko qui, après son retour du tribunal de Dakar, a été extirpé de sa voiture au niveau à hauteur de Soumbédioune pour être emmené chez lui. Les éléments de GIGN l’ont ensuite reconduit chez lui. Les militants ainsi qu’une forte présence de jeunes ont été gazés par les forces de défense et de sécurité. A la Cité Keur Gorgui, Ousmane Sonko et ses gardes du corps tentent de rejoindre le bureau politique du Pastef au niveau du siège Keur Maodo sur la VDN. Actuellement, le leader de Pastef muni de son masque à gaz, tente de trouver une issue dans un environnement complètement barricadé pour aller faire sa déclaration au siège. Affaire à suivre…