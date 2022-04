Circulation illégale de devises : un sénégalais et des maliens arrêtés à la frontière avec prés de 2 milliards de FCFA

Les sévères mesures de rétorsion économique infligées au Mali par la communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), semblent faire l’affaire de quelques trafiquants. Et c’est le cas de cette bande composée d’un sénégalais et des Maliens qui faisaient passer illégalement de fortes sommes d’argent au Mali. En effet, le blocus financier imposé à Bamako a pour effet l’asphyxie financière domestique du pays et la restriction de la circulation des liquidités. Et c'est qu’a compris le réseau qui, selon des sources de Dakaractu, semble avoir fait le trajet Dakar-Bamako plusieurs fois pour approvisionner le pays en billets de Banque. Ils ont été arrêtés cette fois avec la modique somme de prés de deux milliards de francs CFA.