Circulation d'audios compromettants : Le Pds annonce une plainte contre Amadou Bâ et le Conseil constitutionnel

C'est Mamadou Lamine Thiam président du groupe parlementaire Liberté et démocratie du Pds qui a donné le mot de lutte contre le conseil constitutionnel. Face à la presse, le parlementaire est revenu sur les éléments sonores qui circulent dans les réseaux sociaux incriminant le candidat de la mouvance présidentielle et des membres du conseil constitutionnel.



" Les audios qui circulent dans les réseaux sociaux prouvent à suffisance des tractations financières pour éliminer notre candidat. Le cc est définitivement discréditer. C'est la voix d'Amadou Bà et de membres du conseil constitutionnel qu'on entende

Nous exigeons la dissolution immédiate du CC. Nous appelons tous à se ranger derrière le Pds pour lutter contre cette forfaiture" appelle Mamadou Lamine Thiam.



Cependant, il dénonce le mutisme de la société civile et de la justice face a ses audios qui circulent.

"Nous dénonçons le mutisme des membres de la société civile qui ont l'habitude de dénoncer la corruption ainsi que la justice qui reste muette" dénonce le député.

" Nous allons porter plainte devant les juridictions de notre pays. Notre combat va se poursuivre parce que nous avons la vérité de notre côté " laisse entendre Mamadou Lamine Thiam.