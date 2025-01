Cinquantenaire de la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP) : Les anciens combattants honorés

Présidé par le Contrôleur Général de Police Abdoul Wahabou SALL, Directeur Général adjoint de la Police nationale, la cérémonie de remise de diplômes de reconnaissance aux anciens s’est tenue ce vendredi dans les locaux de ladite unité.



À cette occasion un grand hommage a été rendu aux anciens commandants et personnels retraités pour leur dévouement, leur courage et leur discipline, ainsi qu’aux disparus dont l’héritage reste précieux. Cette célébration exprime une profonde gratitude pour leurs sacrifices, symbolisée par la remise de diplômes de reconnaissance. La BIP reconnaît la contribution de ses anciens.



Créée en 1975, la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP) poursuit sa mission de recherche et de destruction des engins explosifs improvisés et munitions de guerre non explosées. Elle procède également à la mise au rebut, au transport, à la manipulation et à la destruction d’engins explosifs.