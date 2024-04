Cinéma: "Moi Capitaine", un film qui retrace le calvaire des candidats à l'émigration clandestine

Inspiré de récits de plusieurs jeunes africains, qui ont tenté l'aventure et qui ont réussi avec peine à rallier l'Europe. Le réalisateur italien, Matteo Garrone, a essayé de retracer l'odyssée de jeunes candidats à l'émigration qui ont emprunté la route via la Libye et d'autres qui ont bravé l'océan atlantique avec des embarcations de fortunes.



" Moi Capitaine" retrace le calvaire de deux jeunes sénégalais, Seydou et Moussa, agés de 16 ans qui ont décidé d'effectuer l'émigration, une aventure pleine de danger. Ce film de deux heures dont la première projection a eu lieu le 3 janvier dernier, sera projeté au Sénégal, au Cinéma Pathé , le 13 Avril prochain.



D'après le réalisateur, le travail de casting a été effectué entre l'Europe et l'Afrique. De jeunes acteurs sénégalais, qui n'ont jamais voyagé, ont réussi à jouer parfaitement les rôles principaux. Le film a déjà obtenu en Italie, le prix du meilleur espoir à la Mostra de Venise 2023.