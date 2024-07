Cinéma : Les acteurs de YAAY 2.0 promettent le feu dans la saison 2

C’est dans la grande salle de « cinéma Pathé » ou la projection du premier épisode de la série YAAY 2.0 a été organisée en présence de tous les acteurs, dont, pour la plupart, connu du milieu du cinéma sénégalais. La réalisatrice et scénariste sénégalaise, a voulu se surpasser et apporter un surplus à la saison 2 de la série sénégalaise qui retrace les réalités socioculturelles : « santé sexuelle, stérilité, maternité ». Dans cette nouvelle saison, les acteurs parmi lesquels, Roger F. Salah répondant au nom de Sandiéry, Yakhara Gueye, KALA ou encore Dibor, des bouleversements sont attendus. « Nous avons engagé un travail sérieux, audacieux avec des thématiques qui sortent de l’ordinaire. Cela peut paraître parfois exagéré chez certains, mais comme je le dis souvent, nous sommes là pour transcender les tabous et montrer la face cachée de cette société qui a vraiment besoin de ce genre d’initiative qui peuvent être thérapeutiques » a confié Kalista Sy qui se projette avec les acteurs qui sont également des collaborateurs. Pour cette deuxième saison, le rendez-vous est pris ce 9 juillet. Les téléspectateurs devront également découvrir de nouveaux personnages.