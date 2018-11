Ciné Droit Libre : « Malaria business» et « République des corrompus» à l’affiche

Le festival annuel africain de films sur les droits humains et la liberté d’expression « Ciné Droit Libre » organisé par le Studio Sankara, Amnesty International (Sénégal) & Association Semfilms (Burkina Faso), a été lancé hier sur le thème « Justice ! Levez-vous ! » et pour sous-thème : la Justice et la Migration. Une occasion pour le public sénégalais de découvrir des films engagés et qui souvent touchent des sujets sensibles. C’est le cas de « Malaria Business », ou le « Business du Malaria » du réalisateur belge Bernard Crutzen qui traite de la découverte d’une plante l’Artémesia, et dont les firmes pharmaceutiques ne veulent entendre parler.

« J’ai tourné ce film en grande partie au Sénégal et dans la région de Thiès ou on cultive cette plante qui est un grand espoir pour l’Afrique. On la connait depuis 60 ans en occident. Mais les films et l’Organisation mondiale de la santé on tout fait pour que les Africains n’aient pas connaissance de cette place. Une omerta assez flagrante» a réagi le réalisateur qui tournait avec ce film son premier documentaire d’investigation.

« La plante détruit intégralement les plasmodium-falciparum responsable de la malaria alors que les médicaments ne les détruits qu’à 80, 90% au maximum. Il en reste toujours dans le sang, Et ils vont revenir. Et cela l’OMS a du mal à l’admettre puisque depuis 60 ans ils ont fait une omerta sur cette histoire » a-t-il expliqué.

« République des corrompus » qui passe demain Vendredi au terrain de Basket du Campus de Dakar et du réalisateur Burkinabé Salam Zampaligre. Issaka Sawadogo, le personnage principal de ce film affirme avoir été séduit dans son scénario par les nombreux discours de Thomas Sankara dont il se définit comme un de ses enfants spirituels. Un film qui retrace comme le titre l’indique, l’état de la corruption dans les pays africains. Des affiches à ne pas manquer!