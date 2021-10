Choix de la tête de liste BBY à Dakar : Mbaye Ndiaye et Mamadou Wone votent Amadou Ba.

La polémique sur le choix de la tête de liste de la coalition majoritaire pour briguer la mairie de Dakar est loin de connaître son épilogue et les motions de soutien aux différents candidats déclarés se poursuivent tout bonnement au sein de la coalition majoritaire.



À cet effet, réunie en assemblée générale ce mercredi, la coordination de l'APR et le Parti socialiste des Parcelles Assainies, par les voix du ministre Mbaye Ndiaye, Mamadou Wone et du député Badara Diouf, ont porté leur choix sur la candidature de Amadou Ba comme tête de liste de la majorité à Dakar.



« Nous demandons au président de la République Macky Sall de confier la tête de liste de la majorité Bby, au ministre Amadou Ba pour la ville de Dakar et ainsi que celle de la commune des Parcelles Assainies. Car, il n'y a pas de contradiction d'être tête de liste dans une commune de ville et dans la ville. Mais une fois que l'élection est gagnée si ce candidat chanceux gagne les deux institutions, il a l'obligation dans les quinze jours qui suivent le scrutin et à défaut de démissionner, il a la possibilité de choisir », a laissé entendre le ministre Mbaye Ndiaye.



Un choix défendu tour à tour par Mamadou Wone du Parti socialiste et par le député Badara Diouf. Pour ces derniers, le choix de Amadou Ba comme tête de liste à Dakar et à la commune des Parcelles Assainies reste une revendication citoyenne.



« Nous avons entendu votre appel et nous le réitérons au président de la République. Je veux également monsieur le ministre que vous le disiez au président de la République Macky Sall. Parce que le choix que vous avez fait est un choix judicieux et extrêmement important. La coordination de l'Apr et de la coalition BBY se retrouve dans ce choix », a confié aussi Mamadou Wone du Parti socialiste, par ailleurs Premier adjoint au maire de la commune des Parcelles Assainies...