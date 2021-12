Chiffres des élections : 3 112 déclarations, 72 décisions de rejet et d’annulation, 10 recours et 22 milliards FCFA pour les locales, les législatives…

Des milliers de déclarations de candidature ont été recensés en vue des élections locales du 23 janvier 2022. Prenant part, ce 7 décembre, à l’examen du projet de budget de son département, le ministre de l’intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome a décliné les chiffres de l’ensemble des déclarations de candidature ainsi que le nombre de décisions qui en a découlé.



D’après l’autorité, un total de 3 112 déclarations de candidature ont été enregistrées sur toute l’étendue du territoire national. Du lot, 72 décisions ont été rendues dont 38 rejets et 34 annulations. Sur le nombre d’annulations constatées, des recours ont été introduits.



En tout, il s’agit de 10 pourvois en cassation portés par l’administration territoriale par le canal de l’agent judiciaire de l’État et du ministère de l’intérieur.

Saisissant la tribune, le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome a indiqué, lors de son face à face avec les parlementaires, les règles qui gouvernent en la matière, du dépôt jusqu’aux décisions finales qui doivent être rendues par la Cour suprême.



Le ministre a toutefois renseigné que pour les différentes élections qui se tiendront en 2022, à savoir les locales de janvier, ainsi que les législatives et les élections des membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), une enveloppe financière de 22 milliards FCFA a été prévue dans le budget du ministère de l’intérieur...