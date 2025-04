Chèques fantômes et millions volatilisés : la DIC démantèle une mafia au cœur du Trésor public

Au total, malgré les multiples arrangements et les objets de valeur remis, Libération rapporte que les deux hommes devaient toujours 117 millions de Fcfa à Moussa Ndiaye. C’est cet énième abus qui pousse ce dernier à saisir définitivement la DIC, déclenchant ainsi les arrestations du duo infernal.

Une nouvelle page sombre s’ajoute à l’interminable feuilleton des scandales financiers qui gangrènent le pays. Dans son édition du jour, Libération révèle une affaire retentissante où faux, escroquerie et blanchiment de capitaux se mêlent à des manœuvres mafieuses au sein même du Trésor public. La Division des investigations criminelles (DIC) a mis la main sur un duo explosif : Omar Ba, agent de recouvrement au Trésor, et Makhtar Sèye, chef d’entreprise bien connu des milieux douaniers. Tous deux ont été arrêtés puis déférés au parquet pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux en écritures publiques et blanchiment de capitaux.Tout a commencé en décembre 2023. Selon Libération, l’homme d’affaires Mouhamed Ndiaye est approché par Omar Ba avec une proposition aussi alléchante que douteuse : encaisser un chèque du Trésor d’un montant de 500 millions de Fcfa contre une commission de 40 %. Le plan prend forme lorsque le frère de Mouhamed, Moussa Ndiaye, remet 150 millions de Fcfa pour faciliter l’opération. Un chèque est alors émis au nom de « Le Paketière », société appartenant à Moussa. Mais Omar Ba prétexte rapidement une erreur de libellé et exige la restitution du chèque, sans jamais le réémettre.Plongé dans l’incertitude, Moussa Ndiaye fait appel à un banquier qui le met en contact avec Makhtar Sèye, présenté comme un homme aux connexions bien placées au Trésor. Ce dernier affirme pouvoir non seulement régulariser le chèque, mais aussi en obtenir un autre utilisable pour des dédouanements. Séduit par la promesse, Moussa lui remet 140 millions Fcfa. Il s’apercevra trop tard qu’il est tombé de Charybde en Scylla : Makhtar Sèye imitait même la voix du Trésorier général de l’époque, Abdoulaye Fall, pour faire croire à l’avancement du dossier.Lorsque les promesses s’évaporent, Moussa Ndiaye décide de rencontrer Abdoulaye Fall en personne, lequel se dit totalement étranger à cette affaire et l’encourage à porter plainte. Grâce à cette initiative, le Procureur de l’époque, Abdou Karim Diop, parvient à récupérer 102 millions de Fcfa, restitués à Moussa après avoir été déposés à la gendarmerie par les deux escrocs paniqués.Mais les manipulations ne s’arrêtent pas là. Pour calmer leur victime, Omar Ba et Makhtar Sèye proposent un terrain d’une valeur de 90 millions à la Cité Aliou Sow, accompagné de remboursements partiels en espèces (19 millions Fcfa) et en nature (deux véhicules estimés à 47 millions Fcfa). Moussa, peu convaincu, revend le terrain à Mamadou Aliou Ba pour 74 millions Fcfa via un acte notarié. Nouveau rebondissement : Omar Ba, propriétaire du terrain, refuse de signer l’acte de cession et tente de récupérer la parcelle… sur instruction de Makhtar Sèye.