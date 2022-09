Chelsea : Tuchel viré après 100 matchs (officiel)

Tuchel et Chelsea, c'est déjà fini. Par ici la sortie. Comme l'entraîneur de Leipzig, Domenico Tedesco, son confrère Thomas Tuchel n'a pas non plus résisté à la première journée de Ligue des Champions, qui a vu Chelsea perdre face à la modeste équipe du Dinamo Zagreb (0-1). Et ce mercredi, en début de matinée, le club londonien a officiellement annoncé se séparer du technicien allemand, lequel quitte donc les Blues plus d'un an et demi après son arrivée, avec une Ligue des Champions remportée.







Un début de saison très délicat







Il faut dire que depuis cette soirée magique du 29 mai 2021, Chelsea a plus de mal. La saison passée, après avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles, on attendait des Blues candidats au titre. Ils auront finalement bataillé jusqu'au bout pour sécuriser leur place en C1, laissant les premiers rôles à Manchester City et Liverpool. Et que dire de l'exercice en cours, puisque les Londoniens, sixièmes, ont déjà perdu deux fois en six matchs de PL, sans avoir joué un seul véritable cador. Une fin de cycle, déjà ? Ou peut-être simplement un entraîneur dont le discours ne passait plus ? Une statistique peut illustrer à elle seule le déclin du Chelsea de Tuchel : lors de ses 50 premiers matchs à la tête des Blues, son équipe n'a encaissé que 24 buts, contre 53 lors des 50 suivants. Et cette 100e rencontre, perdue face au Dinamo Zagreb, aura donc été fatale à l'Allemand, qui se retrouve une nouvelle fois au chômage après son licenciement au PSG en décembre 2020.







Beaucoup d'argent dépensé cet été







Cet été, Tuchel a justement injecté beaucoup de sang neuf à son effectif pour relancer la machine, avec près de 240 millions d'euros dépensés pour Wesley Fofana, Marc Cucurella, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Carney Chukwuemeka ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Et les nouveaux propriétaires du club ont préféré dire stop, tout en remerciant l'Allemand et son staff «pour tous les efforts déployés pendant leur séjour au club».







«Alors que le nouveau groupe de propriétaires a franchi le cap des 100 jours depuis la reprise du club et qu'il poursuit son travail acharné pour faire progresser le club, les nouveaux propriétaires estiment que le moment est venu de procéder à cette transition», peut-on lire dans le communiqué du club, qui «s'empresse de nommer un nouvel entraîneur principal» tandis que l'intérim sera assuré en interne. Triste fin d'aventure pour Tuchel avec les Blues…