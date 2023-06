Cheikhou Kouyaté prêt pour le Brésil : « C’est à nous de montrer ce qu’on sait faire »

L’ancien capitaine de l’équipe nationale de football du Sénégal faisait face à la presse ce lundi après-midi de la capitale, portugaise Lisbonne, à la vielle de la rencontre amicale entre le Sénégal et le Brésil. Pour Cheikhou Kouyaté : « C’est pas un match décisif, c’est un match amical. On joue contre l’une des plus grosses équipes du monde. C’est à nous de montrer ce qu’on sait faire. Ils ont des joueurs qu’on voit jouer partout mais nous aussi on a du répondant. C’est des matchs que tout joueur aime jouer. »