Cheikh Tidiane Faye, joueur du DUC : « On fera tout pour gagner contre à l’As Salé et espérer une qualification »

Cheikh Tidiane Faye, joueur du Dakar université club (DUC) a assuré que ses coéquipiers et lui feraient « tout pour gagner » face à l’As Salé du Maroc et espérer une qualification pour le « Final 8 » à Kigali. « On fera tout pour ça (être dans Final 8 de la Bal) et après on verra », a-t-il répondu au micro des journalistes.