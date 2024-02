Cheikh Tidiane Dièye : "Demain, le 25 février, les populations vont effectuer un vote symbolique à ..."

Certains candidats de l'opposition ne désenchantent pas pour ce qui est de la date du 25 février 2024. Selon Cheikh Tidiane Dièye, " Demain le 25 février 2024, date initiale de l’élection présidentielle, les candidats vont appeler les populations au Terrain Khar Yalla, pour effectuer un vote symbolique avec des cartons rouge et noir avec une urne pour montrer à Macky Sall que ce 25 fevrier est le jour de l'élection", a expliqué le candidat.

Cheikh Tidiane Dieye révèle qu'à la place du dialogue, les candidats de l'opposition ont décidé d'aller déposer une requête au Conseil Constitutionnel. "Macky Sall n'est pas fiable", celui qui trahit la constitution de son pays, ne va pas respecter la parole donnée, qu'on se dise la vérité! On ne le reconnait pas, on ne peut plus dialoguer avec lui", indique-t-il.

"En lieu et place, lundi à 11h, nous irons au Conseil Constitutionnel pour déposer une requête afin qu'il prenne ses responsabilités pour protéger la population et la démocratie sénégalaise. Que le Conseil Constitutionnel prenne une date, car Macky a failli, il a organisé cette carence", martèle le candidat Cheikh Tidiane Dièye, présent au rassemblement du F24 au terrain Hlm Grand-Yoff.