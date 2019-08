Cheikh Sarr sur Sénégal - Égypte : « Un démarrage un peu difficile... Il faudra qu'on en parle avec les filles »

Décidément le démarrage est long avec les "Lionnes"! C'est un constat fait par les amateurs et spectateurs de la sélection sénégalaise, mais aussi par le coach Cheikh Sarr en personne. Si ce "problème" a été moins visible ce soir face aux Égyptiennes, force est de constater que le Sénégal démarre en mode diesel. " Un démarrage un peu difficile... On a su rectifier. C'est vers la 5e minute qu'on arrive à se lancer... Il faudra qu'on en parle avec les filles ", avouera le technicien sénégalais qui aura quelques 24h pour rectifier le tir et entamer les quarts de finale à la vitesse grand V....