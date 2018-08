Cheikh Mbow, Cosydep : « Le système de rémunération des agents de l'Etat est déséquilibré, désarticulé et très injuste... »

La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep), a initié ce mardi à Thiès un panel qui porte sur le système de rémunération de la fonction publique. Une occasion saisie par le coordinateur national, Mr Cheikh Mbow, pour faire un plaidoyer en vue de rendre ledit système plus rationnel et plus équitable. À cet effet, la Cosydep qui vient ainsi de lancer le concept " Nos vacances pour l'école", entend pousser les acteurs à une préparation sérieuse de l'année scolaire par une anticipation intelligente sur les conflits probables et les questions à forts enjeux. Mr Mbow qui s'est prononcé sur le système de rémunération de la fonction publique, a déclaré que " C'est un système déséquilibré, désarticulé et très injuste..."