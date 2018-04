Cheikh Mbacké Sakho, conseiller spécial du chef de l’Etat, chargé des affaires religieuses : « La loi sur le parrainage permet de réguler notre système électoral »

Le conseiller spécial du chef de l’État, chargé des affaires religieuses, Cheikh Mbacké Sakho, par ailleurs, leader national du mouvement « Macky Moo Nu Gnor », s’est prononcé hier dans la capitale du Nord, sur le parrainage.

En marge d’une conférence publique qu’il animait à Pikine, il s’est adressé à la presse pour préciser que la loi sur le parrainage qui vient d’être votée à l’Assemblée Nationale, permet à notre pays, de réguler notre système de vote. Selon Mr. Sakho, le nombre impressionnant de candidats à la députation, enregistré lors des dernières élections législatives, est déplorable.

De l’avis de ce ministre conseiller, cette loi sur le parrainage doit être favorablement accueillie par les populations. Il a laissé entendre que, malgré cette campagne d’intoxication et de dénigrement du régime actuel, menée par les responsables des partis politiques de l’Opposition, bon nombre de nos concitoyens ont bien apprécié cette loi sur le parrainage.

Cheikh Mbacké Sakho s’exprimait en présence du conseiller spécial du chef de l’Etat en matière d’éducation, Boubacar Siguidé Sy, de certains responsables de l’Apr de Saint-Louis, tels que Mbaye Ndiaye de Pikine, conseiller économique, social et environnemental, de Serigne Djily Mbacké et autres responsables de ce mouvement politique.

Mr. Sakho a rappelé que cette forte délégation de « Macky Moo Niou Nior » a entamé cette tournée nationale de sensibilisation sur les enjeux politiques de cette loi sur le parrainage, par l’étape de la ville sainte de Touba Mosquée et compte poursuivre ce périple dans plusieurs autres localités de notre pays.