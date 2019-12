Cheikh Kanté, ministre chargé du suivi du PSE : « Le projet Tour de Gorée va semer les graines d’une coopération entre le Sénégal et l’Indonésie »

Cheikh Kanté, ministre chargé du suivi du Plan Sénégal émergent (PSE) mise sur l'international et engage un effort en coopération pour valoriser un pan important de la culture sénégalaise, africaine et universelle. Il est convaincu que le projet Tour de Gorée va semer les graines d’une coopération, d’une part, entre le Sénégal et l’Indonésie, et d’autre part, entre le Sénégal, l’Uemoa, la Cedeao, entre autres...